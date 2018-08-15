Бурда: Сделали первый маленький шаг к своей цели

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал победу своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии (2:0).

"Все хорошо, у всех отличное настроение – сделали первый маленький шаг к своей цели попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

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Поскольку 2:0 выиграли, сыграли сзади "на ноль", значит, наверное, получилось выиграть у чехов верховые дуэли. Хорошо, что впереди тоже забили. В этой игре у Славии была немного другая тактика: нападающий Шкода вышел только в конце матча, а Тецл больше играет за спину, открывается в недодачу. Я и сам читал, и специалисты говорили, что эта команда дома и на выезде играет по-разному.

Комфортно ли играть с Пиваричем после его возвращения? Мы играли вместе в прошлом сезоне. Мы, защитники, все понимаем друг друга хорошо, независимо от того, кто выходит на поле. Каждый знает свои требования и пытается их выполнять", – рассказал Бурда в комментарии пресс-службе столичного клуба.

К слову, в раунде плей-офф Лиги чемпионов Динамо встретится с Аяксом.

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