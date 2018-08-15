toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Бурда: Сделали первый маленький шаг к своей цели

09:37 29 Читати українською
Бурда: Сделали первый маленький шаг к своей цели
Никита Бурда / Футбол 24

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал победу своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии (2:0).

"Все хорошо, у всех отличное настроение – сделали первый маленький шаг к своей цели попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Динамо – Славия: прагматизм киевлян, неудержимый Вербич и благосклонное польское судейство

Поскольку 2:0 выиграли, сыграли сзади "на ноль", значит, наверное, получилось выиграть у чехов верховые дуэли. Хорошо, что впереди тоже забили. В этой игре у Славии была немного другая тактика: нападающий Шкода вышел только в конце матча, а Тецл больше играет за спину, открывается в недодачу. Я и сам читал, и специалисты говорили, что эта команда дома и на выезде играет по-разному.

Комфортно ли играть с Пиваричем после его возвращения? Мы играли вместе в прошлом сезоне. Мы, защитники, все понимаем друг друга хорошо, независимо от того, кто выходит на поле. Каждый знает свои требования и пытается их выполнять", – рассказал Бурда в комментарии пресс-службе столичного клуба.

К слову, в раунде плей-офф Лиги чемпионов Динамо встретится с Аяксом.

Председатель правления Славии: Арбитры грубо повлияли на оба матча, Григорий Суркис должен уйти в отставку

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 0
Славия Прага
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Славия Прага Никита Бурда Никита Бурда
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Малиновский продлил контракт с Генком
    Бельгія — 14 авг479 Малиновский продлил контракт с Генком
10
час
:
59
мин
Реал Мадрид
22:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук