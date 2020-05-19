Бурда рассказал о своих бойцовских навыках – с игроком Динамо лучше не шутить

Защитник Динамо Никита Бурда назвал виды спорта, которыми интересуется вне футбола.

"Люблю смотреть боксерские поединки и бои ММА, правда, только под эгидой промоутерской компании смешанных боевых искусств UFC, поскольку считаю эту организацию самой интересной. Также иногда смотрю большой теннис.

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Иногда посещаю тренировки по боксу, но, к сожалению, это бывает не так часто, как хотелось бы. Во время футбольного сезона крайне трудно найти время для другого вида спорта", – цитирует Бурду официальный сайт киевлян.

В нынешнем сезоне УПЛ Бурда провел всего 7 матчей из-за тяжелой травмы.

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