Бурда признался, что выходит из дома во время карантина – защитник Динамо тренируется с капитаном команды

Защитник Динамо Никита Бурда признался, что продолжает поддерживать форму вместе с Сергеем Сидорчуком.

"Во время эпидемии занимаюсь тем же, чем и все остальные ребята – нахожусь дома и самостоятельно тренируюсь на площадке возле дома. Еще вместе с Сергеем Сидорчуком бегаем в парке на Голосеево – там хорошее место, людей немного. Живем мы не рядом, но просто договорились вместе выполнять беговую работу.

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Также провожу время с родителями, смотрю фильмы, слушаю музыку или просто отдыхаю. Как и Артем Шабанов, играю в Counter-Strike на компьютере. К слову, мы с ним в одной команде", – рассказал Бурда в комментарии официальному сайту Динамо.

К слову, в нынешнем сезоне Никита Бурда провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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