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Бурда озвучил цель сборной Украины на Евро-2020 и назвал фаворитов чемпионата

7 февраля 23:14 39 Читати українською
Бурда озвучил цель сборной Украины на Евро-2020 и назвал фаворитов чемпионата
Никита Бурда / ФК Динамо

Защитник Динамо Никита Бурда поделился мыслями о предстоящем чемпионате Европы-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля.

"Сборная Украины показывает хороший, зрелищный футбол. Есть все предпосылки показать результат не хуже, чем на ЧМ-2006. Если мы выйдем в четвертьфинал, но в 3-х из 5-ти матчей не забьем – думаю, меня бы такое устроило. Здесь на первый план выходит результат. Лучше добраться до четвертьфинала, чем красиво играть и не выйти из группы. Есть цель – выйти из группы. Сборная на верном пути, и нет ни капли страха перед теми же Нидерландами. Да, группа непростая, но, надеюсь, мы выйдем в плей-офф, а там уже как карта ляжет.

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Третий соперник Украины? По большому счету, без разницы. Румыния – так Румыния. Косово, Северная Македония, Беларусь или Грузия – тоже все равно. Главные фавориты Евро? Франция, Бельгия и Германия", – цитирует Бурду Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник "Футбол".

Напомним, Украина начнет чемпионат Европы-2020 матчем против Нидерландов 14 июня в Амстердаме. Второй поединок пройдет 18 июня (соперник пока неизвестен), третий – 22 июня против Австрии в Бухаресте.

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