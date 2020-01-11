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Бурда отправится с Динамо на тренировочный сбор в Турцию

11 января 19:27 184 Читати українською
Бурда отправится с Динамо на тренировочный сбор в Турцию
Никита Бурда / фото из открытых источников

Главный врач киевского Динамо Леонид Миронов сообщил, что защитник "бело-синих" Никита Бурда отправится вместе с командой на тренировочный сбор в Турцию.

"У Бурды была серьезная травма и операция. Но он едет на сбор в Турцию, где будет продолжать свою реабилитацию. Важно, что он будет работать с реабилитологом и при этом находиться в коллективе, быть частью команды – в этом есть огромный положительный эффект. Тем более, что Динамо будет тренироваться в замечательном спортивном комплексе, где есть все необходимое для полноценной реабилитации.

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Подробные результаты медицинского обследования мы получим через один-два дня, ждем их где-то в понедельник. Пока же могу только подтвердить, что все игроки прошли медосмотр. Предварительно могу сказать, что никаких проблем у ребят нет, все вышли из отпуска здоровыми, целыми и невредимыми. Лишний вес? По нему тоже ждем результатов.

В основном, все здоровы. Есть пару человек из прошлого года, которые еще проходят заключительный этап реабилитации. Это Мохаммед Кадири и Денис Попов", – цитирует Миронова официальный сайт Динамо.

Напомним, Бурда получил травму в конце сентября 2019 года в матче против Ворсклы. Защитник травмировал коленный сустав и перенес операцию. Ожидается, что игрок сможет вернуться к тренировкам в общей группе через 2-3 месяца.

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Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Никита Бурда Никита Бурда Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Леонид Миронов
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