Игрок "бело-синих" Никита Бурда улетел в Сербию на первый этап восстановления от травмы. Об этом сообщил агент Иван Пироженко в своем Instagram.

Бурда успешно прооперирован в Германии

"Самое ужасное, уже позади ... Теперь начинается самое сложное. Мы вернемся еще сильнее!", – написал агент.

Напомним, Никита травмировался в товарищеском матче с Колосом пятого сентября – он не смог завершить встречу и покинул поле с помощью своих партнеров. У игрока диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Позже он был прооперирован в Германии, а на восстановление должно пойти 6 месяцев.

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