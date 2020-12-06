"Мне кажется, больше всего за Сергея Реброва работали в зале. Понятно, что все тренеры уделяют внимание этому. Но мне кажется, за Реброва чуть больше работали", – сказал Бурда для Football Hub.

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Никита продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, защитник в последний раз выходил на поле еще в июле.

Напомним, Сергей Ребров во главе Ференцвароша скоро вернется в Киев, где встретится с бывшей командой в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поединок состоится 8 декабря начало в 22:00.

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