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Бурда назвал игрока Динамо, который придумывает прозвища одноклубникам

21:26 119 Читати українською
Бурда назвал игрока Динамо, который придумывает прозвища одноклубникам
Никита Бурда / официальный сайт Динамо Киев

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, кто является главным креативщиком в киевском клубе.

"Денис Бойко прозвище "Кинг-Конг", Шапаренко – "кот". Какое прозвище у меня? Я промолчу. Это Денис Гармаш всем лепит.

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Ему в голову вечно глупости всякие лезут, вот он и придумывает. Нет ни одного игрока в команде, кому бы он ни навесил какое прозвище", – поделился Бурда в интервью журналу Футбол.

Напомним, что Гармаш в зимнее трансферное окно присоединился к турецкому Ризеспору на правах аренды.

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