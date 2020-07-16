Бурда нашел вопросы к арбитрам после победного матча против Зари

Защитник Динамо Никита Бурда поделился эмоциями после победы в 31-м туре УПЛ против Зари (3:1).

"В раздевалке сейчас хорошее настроение, ведь мы обыграли хорошую команду, которая демонстрирует отличный футбол, и в турнирной таблице очень напряженная ситуация.

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Что касается пропущенного гола, то не могу сказать, что там была чья-то ошибка, это скорее стечение обстоятельств. Мяч пролетел мне и игроку Зари между ног, и получилось так, что соперники выбежали на наши ворота. Но потом мы хорошо перестроились, не паниковали, а пытались продолжать показывать свою игру. И до перерыва смогли отыграться.

Хочется обходиться без этих "холодных душей", потому что у нас такое уже бывало. Будем стараться играть более надежно. Во втором тайме мы могли забить и четвертый, и пятый мячи, и спокойно доиграть матч. Но этого не получилось сделать. К счастью, сегодня для победы нам хватило и трех забитых голов. Однако, конечно, будем стараться исправить эту ситуацию, мы должны реализовывать каждый момент, чтобы спокойно доводить матчи до конца.

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Хорошо, что сегодня мы выиграли, поэтому на судействе не хочется акцентировать внимание. Но к работе арбитров есть вопросы. Можно было давать вторую желтую карточку игроку Зари. Кроме того, не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра. Такого не должно быть", – цитирует Бурду пресс-служба Динамо.