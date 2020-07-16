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Бурда нашел вопросы к арбитрам после победного матча против Зари

16 июля 23:44 - Читати українською
Бурда нашел вопросы к арбитрам после победного матча против Зари
Никита Бурда (слева) / фото Динамо

Защитник Динамо Никита Бурда поделился эмоциями после победы в 31-м туре УПЛ против Зари (3:1).

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"В раздевалке сейчас хорошее настроение, ведь мы обыграли хорошую команду, которая демонстрирует отличный футбол, и в турнирной таблице очень напряженная ситуация.

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Что касается пропущенного гола, то не могу сказать, что там была чья-то ошибка, это скорее стечение обстоятельств. Мяч пролетел мне и игроку Зари между ног, и получилось так, что соперники выбежали на наши ворота. Но потом мы хорошо перестроились, не паниковали, а пытались продолжать показывать свою игру. И до перерыва смогли отыграться.

Хочется обходиться без этих "холодных душей", потому что у нас такое уже бывало. Будем стараться играть более надежно. Во втором тайме мы могли забить и четвертый, и пятый мячи, и спокойно доиграть матч. Но этого не получилось сделать. К счастью, сегодня для победы нам хватило и трех забитых голов. Однако, конечно, будем стараться исправить эту ситуацию, мы должны реализовывать каждый момент, чтобы спокойно доводить матчи до конца.

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Хорошо, что сегодня мы выиграли, поэтому на судействе не хочется акцентировать внимание. Но к работе арбитров есть вопросы. Можно было давать вторую желтую карточку игроку Зари. Кроме того, не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра. Такого не должно быть", – цитирует Бурду пресс-служба Динамо.

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