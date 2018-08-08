Бурда: Мы ехали в Прагу за победой

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал ничью со Славией.

"Мы ожидали, что соперник будет играть через навесы в центр штрафной. Мы ехали сюда за победой. Конечно, 1:1 на выезде – это неплохо, но хотелось победить.



Что произошло в моменте с пенальти? Не знаю, надо смотреть повтор. Был удар, затем рикошетом мяч попал в футболиста Славии. Он был готов расстреливать ворота, поэтому у Кендзеры не было выбора кроме как идти в подкат. Судья посчитал, что это пенальти. Томаш вроде одной ногой выбил мяч, а второй, может, задел игрока.

Славия – Динамо – видео голов

Ощущалось ли давление трибун? Да, у Славии хорошая поддержка, которая помогала им.



Бойко действительно укусила оса, и я сам чуть не пострадал, я не знаю охотились ли они на игроков Динамо, но они летали над нами", – цитирует Бурду dynamomania.com.

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча.

Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве.