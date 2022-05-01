"Впечатления от благотворительного турне в Европе? Очень хорошие, поскольку мы играем с сильными командами, а кроме этого, имеем возможность помочь Украине – привлекаем средства, благотворительные взносы в нашу страну, которые направляются на нужды пострадавших от войны людей. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас все было хорошо, и такие матчи не приходилось играть. Лучше бы наступил мир, и мы могли играть в чемпионате Украины, как раньше.

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Независимо от статуса матчей – товарищеские они или официальные – настрой у нас всегда максимальный. В чемпионате Украины мы играем, или в еврокубках, нас всегда готовят очень серьезно, мы ответственно подходим к поединкам.

Куда бы мы ни приехали, все встречают очень тепло – и болельщики, и футболисты. К ребятам индивидуально подходят игроки соперников, спрашивают ситуацию в нашей стране, интересуются подробностями. Все переживают за наших людей, сочувствуют и пытаются как-то помочь.

Общались ли с украинцами, вынужденно выехавшими за границу? Да, конечно. Везде есть наши люди, по возможности, мы с ними встречаемся и общаемся во время наших визитов в центры для беженцев. Многие люди сейчас за границей, мы тоже в другой стране, и нам их очень не хватает. Поэтому при любой возможности мы с удовольствием с ними общаемся, узнаем их истории, стараемся помогать и поддерживать", – поделился Бурда в комментарии официальному сайту Динамо.

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