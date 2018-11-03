Бурда: Игрок Шахтера подошел к судье и Кендзере дали вторую желтую карточку

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал поражение киевлян от Шахтера в поединке 14 тура УПЛ.

Напомним, Шахтер победил Динамо в Харькове благодаря голам Жуниора Мораеса и Виктора Коваленко. Киевляне ответили точным ударом Николая Шапаренко. Гости доигрывали матч вдесятером после удаления Томаша Кендзеры.

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"Была хорошая игра. Я уверен, что мы проиграли незаслуженно. Стычки с Мораесом во время игры? Это спортивный принцип. Он, как и я, хочет выиграть мяч.

Конечно, все расстроены. Обидно так проигрывать. Остается только продолжать работать. Тогда будет все нормально. Время покажет, мы не будем опускать рук. Нам нужно не считать очки, а выходить на каждый матч и играть на победу.

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Что касается незасчитанного гола Динамо, то я был далеко и не видел эпизода. Удаление Кендзеры? Пусть разбирают этот момент. Была передача, мяч попал в руку, но это было непреднамеренно. Затем футболист Шахтера подошел к судье и Кендзере дали вторую желтую карточку.

Ничего не хочу говорить. Как арбитр умеет, так и судит. Мы сегодня проиграли", – цитирует Бурду Динамомания.

К слову, после 14 туров Динамо отстает от Шахтера уже на 8 очков.