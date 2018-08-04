Бурда: Хотелось бы забивать больше

Защитник киевского Динамо Никита Бурда поделился эмоциями от победы "бело-синих" над донецким Шахтером (1:0) в 3-м туре украинской Премьер-лиги.

"Настроение замечательное, эмоции положительные! Приятно, что на трибунах было много людей. Этот матч был для нас принципиальным, сыграли мы хорошо: надежно сзади, забили впереди. Не могу сказать, что мы были сконцентрированными, играли дисциплинированно и организованно только сегодня. Мы на каждую игру так настраиваемся.

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Главное – в обороне сыграть на ноль, а впереди момент будет, стоит только его реализовать. Что касается подкатов и полной самоотдачи, то играем так всегда. Важна победа и ноль пропущенных мячей, а с каким счетом – неважно. Конечно, хотелось бы забивать больше, чтобы побеждать уверенно. Но именно с Шахтером у нас такие игры, что часто счет минимальный.

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В других играх стараемся действовать более результативно, поработаем над этим. Тем более, у нас достаточно хороших моментов, чтобы забивать больше. Это позволит избежать нервозности на последних минутах", – цитирует Бурду Террикон.

Напомним, что "динамовцы" минимально одолели Шахтер на своем поле. Единственный мяч в поединке забил Беньямин Вербич.