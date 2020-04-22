Бурда: Хотел бы поиграть под руководством Гвардиолы и Клоппа

Защитник Динамо Никита Бурда не удивил выбором лучших тренеров.

"С каким тренером хотел бы поработать? Под руководством Гвардиолы и Клоппа. Думаю, это два сильнейших тренера на данный момент.

Бурда назвал топ-3 самых сильных оппонентов – они уничтожали Динамо

У кого из тренеров были самые тяжелые сборы в плане физической работы? Мне кажется, в плане физики были сложными последние наши зимние сборы. Из-за травмы я их пропустил, тренировался индивидуально, но из разговоров с ребят – это так", – цитирует Бурду официальный сайт Динамо.

В нынешнем сезоне УПЛ Бурда провел всего 7 матчей из-за тяжелой травмы.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків