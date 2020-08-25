Бурда хочет реабилитироваться за провальный сезон Динамо – игрок киевлян посягает на все внутренние трофеи и успех в ЛЧ

"Конечно, в Суперкубке о товарищеском статусе матча не может быть и речи. Воспринимаем его как открытие сезона, как поединок за трофей с нашим главным и принципиальным конкурентом – Шахтером. Поэтому готовимся очень серьезно, как и на все матчи. Конечно, очень хотим победить. С нетерпением ждем старт нового сезона, хочется реабилитироваться за прошлый не очень удачный год, и по футболу уже соскучились.

Лично для меня больше всего впечатлений оставил прошлый Суперкубок, когда мы победили Шахтер 2:1. Во-первых, в этом матче я забил мяч, причем первый в ворота Шахтера, а во-вторых, уступая 0:1, во втором тайме нам удалось переломить ход встречи в свою пользу. Поэтому этот матч запомнился мне больше всего.

Суперкубок Украины: прогноз на матч

Наши задачи всегда неизменны: выиграть золотые медали чемпионата, Кубок Украины, Суперкубок и выйти в групповой этап Лиги чемпионов, чего уже давно не случалось. А лично для себя надеюсь, что все травмы пройдут, хочу забыть о них и просто играть, помогая команде, чем могу.

По работе с Мирчей Луческу – все нормально, тренируемся, появилось много нового. Стараемся как можно быстрее принять принципы работы и философию нового тренера, привыкнуть к его требованиям и понять, какой он видит нашу игру. Нововведения есть во всем: тактике, тренировках и т.д., ведь у каждого тренера свое видение игры и использования футболистов. Еще прошло совсем мало времени, но стараемся привыкать и выполнять все необходимое на футбольном поле. Готовимся с позитивным настроем, с мыслями и надеждами, что в этом сезоне будет праздник и на нашей улице", – подытожил Бурда в комментарии официальному сайту Динамо.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины