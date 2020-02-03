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Бурда: Динамо три года не может победить в чемпионате – это большая трагедия!

22:46 30 Читати українською
Бурда: Динамо три года не может победить в чемпионате – это большая трагедия!
Никита Бурда / Сайт Динамо

Центрбек Динамо Никита Бурда не скрывает своего разочарования из-за провалов команды в последних сезонах.

"Это болезненный вопрос, на который сложно ответить. Мы три года не можем победить в чемпионате. Это большая трагедия! В этом сезоне дела обстоят еще хуже. Но я не сомневаюсь, что все наладится и весной вы увидите уже другое Динамо.

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Конечно я верю в возрождение былой славы клуба! Мы все этого хотим. И поверьте, все делаем для этого. Или вы думаете, что мы не волнуемся за наше текущее состояние? Динамо – такой клуб, где футболисты постоянно меняются. Не получится у нас, значит придет новое поколение, и у них все получится", – подчеркнул Бурда в интервью КП в Украине.

Напомним, свой последний чемпионский титул Динамо завоевало в сезоне 2015/16, когда команду возглавлял Сергей Ребров.

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