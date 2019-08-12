Бурда: Дентиньо – клоун, каждый матч что-то там бегает, показывает

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал поведение игроков Шахтера, которому киевляне в матче 3-го тура УПЛ уступили 1:2.

"Потасовка после матча? Не знаю, что там произошло, я не был близко. Там есть несколько таких футболистов – Дентиньо, Мораес.

Жерсон Родригес посвятил дебютный гол за Динамо покойной матери – Шахтер неуместно потроллил игрока

Дентиньо каждый матч что-то там бегает, показывает. Клоун. Бегает, как будто он все эти трофеи выигрывает. Мораес тоже ведет себя так себе, конечно... Вроде был у нас длительное время, все его знают", – рассказал Бурда в эфире программы "Профутбол".

Напомним, Динамо потерпело первое поражение в УПЛ 2019/20. В матче 3-го тура киевляне на НСК Олимпийский уступили Шахтеру. В составе Динамо забил Жерсон Родригес, у Шахтера отличились Мораес и Марлос.

Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезона