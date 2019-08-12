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Бурда: Дентиньо – клоун, каждый матч что-то там бегает, показывает

08:46 130 Читати українською
Бурда: Дентиньо – клоун, каждый матч что-то там бегает, показывает
Никита Бурда (справа) / ФК Динамо

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал поведение игроков Шахтера, которому киевляне в матче 3-го тура УПЛ уступили 1:2.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Потасовка после матча? Не знаю, что там произошло, я не был близко. Там есть несколько таких футболистов – Дентиньо, Мораес.

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Дентиньо каждый матч что-то там бегает, показывает. Клоун. Бегает, как будто он все эти трофеи выигрывает. Мораес тоже ведет себя так себе, конечно... Вроде был у нас длительное время, все его знают", – рассказал Бурда в эфире программы "Профутбол".

Напомним, Динамо потерпело первое поражение в УПЛ 2019/20. В матче 3-го тура киевляне на НСК Олимпийский уступили Шахтеру. В составе Динамо забил Жерсон Родригес, у Шахтера отличились Мораес и Марлос.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Дентиньо Дентиньо Жуниор Мораес Жуниор Мораес Никита Бурда Никита Бурда Шахтер Шахтер
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