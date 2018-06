Агент Никиты Бурды Иван Пироженко выразил уверенность в способностях своего клиента.

"Никита Бурда, парень, который за полгода ворвался в основной состав Динамо и сборной Украины. Настоящий гладиатор на поле и очень спокойный и приятный парень в жизни. Очень рад за тебя, Никита...

Бурда тренируется на базе Андерлехта

Всегдапомни, что WE NEVER GIVE UP and DREAM COME TRUE. Вспомните мои слова, этот парень будет игроком English Premier League через пару лет", – написал Пироженко в своем Инстаграм.