Украинская ассоциация футбола отреагировала на слова инсайдера Игоря Бурбаса о том, что на некоторых играх УПЛ и ПФЛ были зафиксированы аномальные денежные ставки на букмекерских конторах.

Недавно Игорь Бурбас заявил, что матчи Рух – Полтава, Полтава – Заря, Левый Берег – Прикарпатье, а также кубковая встреча Металлист 1925 – Оболонь являются подозрительными из-за аномальных котировок букмекеров. В УАФ прокомментировали информацию инсайдера, заявив, что не увидели никаких проблем в этих поединках.

Шахтер будет судиться с УАФ из-за проваленного допинг-теста Мудрика – Бурбас

"Комитет по этике и честной игре УАФ провел все проверки по матчам в штатном режиме, это происходит после каждого тура. Указанные матчи также были на проверке, ведь в некоторых из них были высокие ставки, но они связаны скорее с не полностью корректными котировками букмекеров перед игрой.

По этим матчам были сделаны дополнительные запросы в компетентные официальные организации, в том числе UEFA Integrity, никаких проблем с этими матчами никем не было обнаружено", – приводит заявление УАФ Tribuna.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?