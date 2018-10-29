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Бурбас: Ворскла отправляла письмо-ультиматум на имя Павелко с угрозой бойкотировать евровыезд в Лондон из-за долгов

21 октября 09:36 159 Читати українською
Бурбас: Ворскла отправляла письмо-ультиматум на имя Павелко с угрозой бойкотировать евровыезд в Лондон из-за долгов
ФК Ворскла / Соцсети

Известный футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, за счет чего Ворскла частично погасила долги перед футболистами.

"С выплатами задолженности в Ворскле весомый прогресс. Действенным оказалось письмо-ультиматум от команды на имя президента ФФУ с угрозой бойкотировать евровыезд в Лондон.

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Павелко набрал Жеваго – вопрос мгновенно решился. Частично. Закрыли 5 месяцев долгов. Сегодня пообещали дальнейшие выплаты", – написал Игорь Бурбас на своей странице в Твиттере.

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Напомним, Ворскла имела значительные долги по заработной плате перед игроками. Накануне первого матча в Лиге Европы против лондонского Арсенала капитан Ворсклы Владимир Чеснаков рассказал, что клуб частично погасил долги.

Теги
Ворскла Ворскла Игорь Бурбас Андрей Павелко
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