"Некоторые игроки пришли с подачи журналиста Михаила Спиваковского, он – большой друг клуба и нашей новой административной команды. Его знания УПЛ и игроков пригодились Черноморцу в ситуации стремительного развития коллектива.

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Мексиканского полузащитника Хорхе Эрнандеса нам привело агентство Александра Яковенко. Мы готовили презентацию новичка на 19 часов 36 минут, это наша новая традиция (Черноморец был создан в 1936 году – прим.). Но кто-то слил информацию Игорю Бурбасу, и его твиттер сорвал нам презентацию новобранца", – рассказал Цыкановский в интервью Tribuna.

Напомним, Эрнандес присоединился к Черноморцу на правах свободного агента. Он выступал за вторую команду Лос-Анджелес Гэлакси, в составе которой в прошлом году провел 32 матча, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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