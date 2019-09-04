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Коноплянка дебютирует за Шахтер за 2 дня до матча сборной Украины, – Бурбас

12:51 374 Читати українською
Коноплянка дебютирует за Шахтер за 2 дня до матча сборной Украины, – Бурбас
Евгений Коноплянка (слева) / ФК Шахтер

Евгений Коноплянка должен дебютировать за "горняков" уже на этой неделе.

Игорь Бурбас в своем Twitter сообщил, что новичок Шахтера Евгений Коноплянка дебютирует за новую команду уже в спарринге против Колоса 5 сентября в 11:00 по киевскому времени.

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"Дебют Коноплянки за Шахтер произойдет раньше, чем все ожидали. С разрешения тренерского штаба сборной уже в четверг Евгений выйдет на поле в оранжевой футболке в спарринге против Колоса. После этого полетит вместе с Украиной покорять Литву", – написал журналист.

Напомним, Коноплянка перебрался в Шахтер из Шальке в последний день трансферного окна.

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