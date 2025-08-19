Алехандро Гарначо отклонил предложение Баварии и хочет выступать только за Челси. У мюнхенцев нет шансов подписать его этим летом, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что "синие" продолжают переговоры с "красными дьяволами", в них достигнут прогресс.

Мятежный игрок Манчестер Юнайтед выдвинул ультиматум – хочет перейти в Челси любой ценой

Ранее Гарначо поставил МЮ ультиматум: либо клуб согласовывает трансфер в Челси, или он проведет следующие 12 месяцев на скамейке запасных, ожидая своего шанса на выход.

Еще недавно Гарначо считался одним из самых перспективных талантов Манчестер Юнайтед, однако переломным моментом стал финал Лиги Европы в мае. Тогда он остался в запасе, а главный тренер Рубен Аморим прямо сказал искать новый клуб. С тех пор он готовился к уходу, и, по информации источника, именно Челси готов дать ему новый шанс.

Лондонцы уже согласовали личные условия с Гарначо, осталось лишь договориться о сумме трансфера. Изначально Манчестер Юнайтед оценил форварда в 82 миллиона евро, но теперь снизил требование до около 59 миллионов евро, чтобы сделку можно было закрыть. Переговоры между клубами ускорились, а руководство Челси хочет завершить подписание до закрытия трансферного окна.

Контракт Гарначо с Манчестер Юнайтед действует до 2028 года. В прошлом сезоне он забил 6 голов в 36 матчах в АПЛ.

