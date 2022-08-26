"Я знаю, что примерно неделю назад в Заре был спровоцирован бунт. Игроки намекнули, что не выйдут на тренировку, если им не выплатят долг за 4 так называемых "военных" месяца, когда команда не тренировалась и не играла.

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Им пообещали половину зарплат за эти месяцы, но до сих пор не заплатили. При этом им выплатили деньги за июль, за сборы, которые прошли футболисты.

Команда рассчитывает на эти деньги. Есть игроки (около 10), которые уже ушли из клуба и с ними не рассчитались совсем. Они готовят иски в футбольные инстанции. Хомченовский уже обратился в Палату по разрешению споров. На подходе и другие футболисты", – сказал Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, в 1-м туре Заря уверенно одолела Ворсклу – команду своего бывшего наставника Виктора Скрипники – со счетом 3:1. Уже в субботу, 27 августа, луганчане на выезде сойдутся со Львовом.

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