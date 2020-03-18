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Бундестим собрала впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом

18:01 2 Читати українською
Бундестим собрала впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом
Нойер и Лёв / dpa

Игроки сборной Германии пожертвовали серьезную сумму на социальные нужды из-за пандемии коронавируса, затронувшей и федеративную республику.

Немецкая сборная собрала 2,5 млн евро на борьбу с коронавирусом, сообщает kicker.

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Пожертвования игроки национальной команды собрали через специальный сайт wirhelfen.eu. Сумму собранных средств через свой Instagram озвучил хавбек мюнхенской Баварии Леон Горецка. В свою очередь менеджер Бундестим Оливер Бирхофф рассказал, что капитан сборной Мануэль Нойер лично звонил каждому исполнителю из расширенного списка команды, чтобы убедить присоединиться к акции.

К слову, сборная Германии стала финалистом чемпионата Европы, который накануне перенесли на лето 2021-го.

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Оливер Бирхофф Мануэль Нойер Мануэль Нойер Леон Горецка Леон Горецка Германия Германия Германия
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