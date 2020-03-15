toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Бундеслига выбрала самый красивый гол в феврале

23:39 7 Читати українською
Бундеслига выбрала самый красивый гол в феврале
Эмре Джан и Неймар / Фото Goal

Пока чемпионат Германии находится на паузе, болельщики могут насладиться изысканной "пушкой" от Эмре Джана.

20’ Кевин Фолланд
43’ Кевин Фолланд
81’ Леон Бейли
82’ Ларс Бендер
 
Матс Хуммельс 22’
Эмре Джан 33’
Рафаэл Геррейро 65’
20’ Кевин Фолланд
22’ Матс Хуммельс
33’ Эмре Джан
43’ Кевин Фолланд
65’ Рафаэл Геррейро
81’ Леон Бейли
82’ Ларс Бендер

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан стал автором самого красивого гола в прошлом месяце в Бундеслиге, сообщает официальный сайт турнира.

УЕФА вспомнил болезненное фиаско Шахтера от Баварии в Лиге чемпионов – историческое видео

В рамках 22-го тура "шмели" на выезде уступили Байеру (3:4), но именно выстрел 26-летнего хавбека стал украшением этого поединка.

Напомним, Эмре присоединился к Боруссии Д зимой, перейдя из Ювентуса за 25 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги Джан успел провести 5 матчей, в которых отличился голом.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

blog_ava
Заря – Шахтер: Пятов получил замену, Коноплянка разочаровал, стыд в защите чемпиона и след Динамо в веселом матче УПЛ
22:30
1594
Теги
Эмре Джан Эмре Джан Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Видеоновости Байер - Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
7
мин
Эвертон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук