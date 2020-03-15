Бундеслига выбрала самый красивый гол в феврале

Пока чемпионат Германии находится на паузе, болельщики могут насладиться изысканной "пушкой" от Эмре Джана.

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан стал автором самого красивого гола в прошлом месяце в Бундеслиге, сообщает официальный сайт турнира.

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В рамках 22-го тура "шмели" на выезде уступили Байеру (3:4), но именно выстрел 26-летнего хавбека стал украшением этого поединка.

Напомним, Эмре присоединился к Боруссии Д зимой, перейдя из Ювентуса за 25 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги Джан успел провести 5 матчей, в которых отличился голом.

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