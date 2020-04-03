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Бундеслига уменьшила возрастные ограничения для молодых игроков – за Боруссию Д может дебютировать суперталант

00:40 21 Читати українською
Бундеслига уменьшила возрастные ограничения для молодых игроков – за Боруссию Д может дебютировать суперталант
Юссуфа Мукоко / фото: Боруссия Д

Руководство Немецкого футбольного союза приняло решение о снижении минимального возраста футболистов для участия в матчах первой и второй Бундеслиги.

Со следующего сезона участвовать в играх чемпионата Германии получат право игроки в возрасте от 16 лет, сообщает официальный сайт DFL.

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В текущем сезоне минимальный возрастной порог составляет 16 лет и 6 месяцев. Самым молодым игроком в истории Бундеслиги является Нури Шахин, который дебютировал в возрасте 16 лет и 11 месяцев за дортмундскую Боруссию.

По информации Kicker, инициатором последнего изменения также стала именно Боруссия. В составе "шмелей" играет 15-летний Юссуфа Мукоко, и клуб рассчитывает его задействовать в следующем сезоне.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко
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