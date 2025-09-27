В чемпионате Германии состоялись очередные матчи. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

Пятый тур Бундеслиги начался с уверенной победы Баварии над Вердером 4:0. Мюнхенцы пока что не потеряли ни одного очка и уверенно возглавляют турнирную таблицу.

Бавария разгромила Вердер – Кейн оформил дубль и установил новый рекорд результативности в Бундеслиге

Боруссия Д находится на второй строчке с 10 баллами. РБ Лейпциг, Кельн, Санкт-Паули и Айнтрахт – в зоне еврокубков.

В зоне переходных матчей находится Аугсбург (3), а в зоне прямого вылета расположились Боруссия М (2) и Хайденхайм (0).