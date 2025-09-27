В чемпионате Германии состоялись очередные матчи. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

Пятый тур Бундеслиги начался с уверенной победы Баварии над Вердером 4:0. Мюнхенцы пока не потеряли ни одного очка и уверенно возглавляют турнирную таблицу (15 баллов).

Айнтрахт перестрелял Боруссию М в матче с 10 голами и ворвался в зону Лиги чемпионов, Боруссия Д переиграла Майнц

Боруссия Д расположилась на второй строчке с 13 баллами. В спину дышит РБ Лейпциг (12), а четвертым в зоне Лиги чемпионов стал Айнтрахт (9). Зону еврокубков завершают Байер (8) и Кельн (7).

В зоне переходных матчей находится Аугсбург (3), а в зоне прямого вылета расположились Хайденхайм (3) і Боруссия М (2).