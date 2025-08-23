Субботний день Бундеслиги подарил шесть матчей. Это лишь стартовый тур чемпионата Германии. Айнтрахт Франкфурт уверенно переиграл Вердер (4:1) и оказался на втором месте, уступая лишь Баварии, которая в матче-открытии разгромила РБ Лейпциг (6:0). После всех сегодняшних матчей Лейпциг так и остался на последнем месте без очков и забитых голов.

Боруссия Д на последних минутах упустила победу над Санкт-Паули – Гирасси не забил пенальти, экс-кипер Зари стал героем

Байер, который этим летом возглавил Эрик тен Хаг, уступил Хоффенхайму (1:2), который еще в прошлом сезоне едва избежал вылета из элиты немецкого футбола. Третье место сейчас занимает Вольфсбург, который победил Хайденхайм. Аугсбург также получил три очка и оказался на четвертом месте. Унион Берлин переиграл Штутгарт и поднялся на пятое место. Еврокубковую зону замыкает Хоффенхайм, именно тот, который испортил дебют Эрика тен Хага.

Боруссия Дортмунд расписала ничью с Санкт-Паули и расположилась сразу под зоной еврокубков, а ее сегодняшний соперник – сразу вслед за ней.

Свои матчи завтра проведут Гамбург, Боруссия Мюнхенгладбах, Кельн и Майнц.