В чемпионате Германии состоялись матчи стартового тура. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

Субботний уикенд Бундеслиги продолжила череда матчей. Бавария не без проблем дожала Аугсбург в принципиальном дерби и вернулась на вершину Бундеслиги.

Бавария в дерби с 5-ю голами дожала Аугсбург – Кейн оформил два ассиста, все едва не завершилось трагедией

Опять не смог выиграть Байер: леверкузенцы в дуэли с Вердером шли с отрывом в два гола, однако в конце встречи растеряли свое преимущество. Зато за провал в первом туре реабилитировался РБ Лейпциг.

Таким образом после 2-х туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии Бавария. В спину ей дышит Айнтрахт. На третью строчку неожиданно выбился Санкт-Паули. Сразу у семи команд в активе по три балла. А откровенными аутсайдерами остаются Майнц, Фрайбург и Хайденхайм, которые сейчас идут без очков.

Байер в большинстве упустил победу над Вердером в добавленное время – тен Хаг не может выиграть второй матч подряд