В чемпионате Германии состоялся первый матч третьего тура. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

Воскресный день Бундеслиги сопровождался всего двумя матчами. Санкт-Паули победил Аугсбург и с 7 очками поднялся в зону Лиги чемпионов, где уже находятся Бавария (9), Боруссия Д (7) и Кельн (7). РБ Лейпциг сейчас занимает 7-е место, в шаге от зоны еврокубков.

Санкт-Паули оформил камбэк с Аугсбургом и феерично ворвался в топ-4 Бундеслиги, Вердер сокрушил Боруссию М

В зоне Лиги Европы сейчас Айнтрахт Франкфурт (6), а Хоффенхайм замыкает еврокубковую группу с 6 очками. Байер постепенно набирает ход после увольнения тренера Тен Хага и занимает 10-е место с 4 очками. Во втором матче дня Вердер победил Боруссию М и теперь на ступеньку выше Леверкузена.

В опасной зоне остаются Боруссия М (1), Гамбург (1) и Хайденхайм (0).