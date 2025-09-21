В чемпионате Германии состоялся первый матч четвертого тура. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

Четвертый тур чемпионата Германии начался со встречи между Штутгартом и Санкт-Паули. Швабы уверенно расправились с новичками Бундеслиги (2:0), нанеся им первое поражение в сезоне.

Штутгарт победил Санкт-Паули – "пираты" потерпели первое поражение, но остались в зоне ЛЧ

В субботу, 20 сентября, Бавария разгромила Хоффенхайм (4:1), мюнхенцы являются единственной командой, которая пока не теряла очков в чемпионате. РБ Лейпциг справился с Кельном (3:1) и разместился на второй позиции в таблице. Гамбург обыграл Хайденхайм (2:1) и поднялся на 14-ю строчку.

В других матчах дня Майнц победил Аугсбург (4:1), а Фрайбург разгромил Вердер (3:0) и вышел на седьмое место чемпионата.

В тройке лидеров Бавария, РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд.

В зоне переходных матчей пока что находится Унион Берлин. В зоне прямого вылета разместились Боруссия М и Хайденхайм.