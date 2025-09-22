В чемпионате Германии состоялся первый матч четвертого тура. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

Воскресный игровой день Бундеслиги принес три интересных матча. Айнтрахт Франкфурт уступил Униону, но остался в зоне Лиги конференций. Байер упустил победу над Боруссией М и занимает 11-е место. Зато Боруссия Д дома минимально победила Вольфсбург и поднялась на второе место с 10 баллами.

В субботу, 20 сентября, Бавария разгромила Хоффенхайм и осталась единственной командой чемпионата, которая не теряла очков (12). РБ Лейпциг уверенно обыграл Кельн (3:1) и занял третью позицию в турнирной таблице (9).

Также в зоне еврокубков пока Кельн і Санкт-Паули и имеют по 7 баллов.

В зоне переходных матчей находится Аугсбург (3), а в зоне прямого вылета расположились Боруссия М (2) и Хайденхайм (0).