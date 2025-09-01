В чемпионате Германии состоялись матчи стартового тура. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

Субботний уикенд Бундеслиги продолжила череда матчей. Бавария не без проблем дожала Аугсбург в принципиальном дерби и вернулась на вершину Бундеслиги.

Кельн разбил участника Лиги Европы и поднялся в топ-3 Бундеслиги, Боруссия Д разгромила Унион, Майнц обокрал Вольфсбург

Снова не смог выиграть Байер: леверкузенцы в дуэли с Вердером шли с отрывом в два гола, однако в конце встречи растеряли свое преимущество. Зато за провал в первом туре реабилитировался РБ Лейпциг.

Таким образом после 2-х туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии Бавария. В спину ей дышит Айнтрахт и Кельн (также имеют по 6 очков). Боруссия Д, Санкт-Паули і Вольфсбург имеют по 4 очка. Сразу у пяти команд в активе по три балла. А откровенными аутсайдерами остаются Фрайбург и Хайденхайм, которые сейчас идут без очков.

Байер в большинстве упустил победу над Вердером в добавленное время – тен Хаг не может выиграть второй матч подряд