В чемпионате Германии состоялся первый матч третьего тура. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

Очередной тур Бундеслиги начался пятничным матчем кризисного Байера против Айнтрахта. Леверкузенцы с новым главным тренером одержали первую победу и улучшили свое турнирное положение.

Байер победил сразу после увольнения Тен Хага, одолев Айнтрахт вдевятером – Гримальдо оформил дубль со штрафных

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии Бавария. Кельн, как и мюнхенцы, имеет две победы в двух матчах и идет на втором месте. Боруссия Д на 4 позиции с 4 баллами. Столько же имеют Санкт-Паули, Вольфсбург і Байер.

Сразу пять команд (Аугсбург, Штутгарт, Хоффенхайм, Унион Берлин и РБ Лейпциг) - имеют 3 зачетных пункта. Майнц, Боруссия М, Гамбург и Вердер в своем активе имеют лишь 1 очко.

Замыкают турнирную таблицу Хайденхайм і Фрайбург.

Третий тур продолжится в субботу, 12 сентября.

