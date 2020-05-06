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Бундеслига таки может возобновить сезон 15 мая – клубы избежали сценария с карантином

13:53 50 Читати українською
Бундеслига таки может возобновить сезон 15 мая – клубы избежали сценария с карантином
Левандовски и Мюллер / dpa

Прерванный пандемией коронавируса сезон в немецкой Бундеслиге, скорее всего, возобновиться 15 мая.

Команды немецкого высшего дивизиона не уйдут в режим 2-недельного карантина. Об этом журналист Рафаэль Хонигштайн написал в своем твиттере.

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Ранее репортер сообщил, что Бундеслига снова отложила возобновления сезона из-за новых требований правительства к клубам. Однако, слитый в сеть проект решения кабинета Ангелы Меркель оказался неактуальным. Согласно медицинскому отчету лиги, командам достаточно неделю побыть в изоляции перед возобновлением сезона. Это позволит дать рестарт чемпионата уже 15 мая.

Напомним, что на вынужденную паузу Бундеслига ушла в начале марта. Лидером первенства в данный момент является Бавария (55 очков), Боруссия Д – вторая (51 пункт), замыкает тройку призеров РБ Лейпциг (50 баллов).

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