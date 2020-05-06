Бундеслига снова отложила возобновления сезона, – журналист

Возобновление соревнований в немецкой Бундеслиге отложено минимум на неделю. Такое решение приняло правительство Германии.

Немецкий чемпионат обязательно доиграют, но не сразу. Об этом журналист Рафаэль Хонигштайн написал в своем твиттере.

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Многие команды уже возобновили тренировки, надеясь на рестарт Бундеслиги 15 мая. Однако, власти требуют 14-дневный карантин для всех клубов лиги перед возобновлением кампании 2019/20. Вероятно, карантин команды проведут в форме тренировочных лагерей.

Теперь Бундеслига вернется минимум 22 мая. Еще одна возможная дата рестарта – 29 мая. Чемпионат Германии был приостановлен после 25-ти туров из-за пандемии коронавируса.