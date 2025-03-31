Подобно Ла Лиге, Серии А и АПЛ в связи с проведением Клубного чемпионата мира Бундеслига внедряет дополнительное для клубов на время чемпионата мира.

Немецкие клубы получат дополнительное трансферное окно в течение первых десяти дней июня. Об этом информирует Voetbal International. Клубам Бундеслиги 1 и Бундеслиги 2 разрешено вести трансферную деятельность с 1 по 10 июня и с 16 июня по 1 сентября.

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Дополнительный трансферный период напрямую связан с Клубным чемпионатом мира, который стартует в новом формате 14 июня. В турнире в США представлять Германию будут Бавария и Боруссия Д. Мюнхенцы встретятся с Бенфикой, Бокой Хуниорс и Окленд Сити, а Дортмунд сыграет с Флуминенсе, Ульсан и Мамелоди Сандаунс.

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