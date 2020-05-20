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Бундеслига сформировала окончательный календарь сезона

19:42 18 Читати українською
Бундеслига сформировала окончательный календарь сезона
Бавария – лидер чемпионата Германии / dpa

Немецкая футбольная лига (НФЛ) определилась с датами игровых туров, которые осталось сыграть командам высшего дивизиона страны.

Окончательный график матчей в Бундеслиге опубликовал официальный сайт НФЛ.

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Поединки 30-го тура немецкого первенства состоятся 5-7 июня. В свою очередь матчи двух последних туров сыграют в один день. Поединки 33-го тура запланированы на 20 июня, 34-го – на 27 июня. Кроме того, перенесенный матч 24-го тура между бременским Вердером и франкфуртским Айнтрахтом сыграют 3 июня.

Напомним, что чемпионат Германии – единственное топ-первенство Европы, возобновившее соревнования после вспышки пандемии коронавируса. В субботу-понедельник местные клубы сыграли поединки 26-го тура.

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