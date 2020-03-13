Бундеслига сделала официальное заявление о проведении ближайших туров

Германия также готова принять меры для уменьшения рисков распространения коронавируса.

Немецкая футбольная лига на своем официальном сайте сообщила о предложении сделать паузу в двух высшых дивизионах с 17 марта по 2 апреля.

Игрок Ганновера подхватил коронавирус – его одноклубник стал первым футболистом с опасным недугом в Германии

Матчи ближайшего уикенда будут сыграны при пустых трибунах, после чего немецкие клубы проведут общее собрание для окончательного разрешения ситуации. Приоритет – завершить сезон 2019/20, но при более благоприятных условиях для команд и болельщиков. Руководство лиги продолжит консультироваться с представителями министерства здравоохранения.

Напомним, ранее об остановке чемпионата объявили Италия и Испания, вскоре к ним может присоединиться и Англия.

Вольфсбург – Шахтар: 19-річний герой зі сталевими яйцями, або Україна < Бразилія – оцінки "гірникам" за німецький успіх