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Бундеслига сделала официальное заявление о проведении ближайших туров

11:57 82 Читати українською
Бундеслига сделала официальное заявление о проведении ближайших туров
Боруссия Д – Бавария / Getty Images

Германия также готова принять меры для уменьшения рисков распространения коронавируса.

Немецкая футбольная лига на своем официальном сайте сообщила о предложении сделать паузу в двух высшых дивизионах с 17 марта по 2 апреля.

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Матчи ближайшего уикенда будут сыграны при пустых трибунах, после чего немецкие клубы проведут общее собрание для окончательного разрешения ситуации. Приоритет – завершить сезон 2019/20, но при более благоприятных условиях для команд и болельщиков. Руководство лиги продолжит консультироваться с представителями министерства здравоохранения.

Напомним, ранее об остановке чемпионата объявили Италия и Испания, вскоре к ним может присоединиться и Англия.

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