Немецкие клубы снова будут вынуждены играть перед пустыми трибунами.

Стартовые туры второго круга Бундеслиги, скорее всего, состоятся без зрителей. Клубы из Баварии и Саксонии завершали 2021 год с пустыми трибунами, но в других землях разрешали пускать на стадионы до 15 тысяч болельщиков.

Сегодня федеральное руководство выпустило новое постановление для предотвращения распространения коронавируса. Согласно ему после 28 декабря спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, информирует Ruhr Nachrichten. Бундеслига еще не огласила официальное решение.

Клубы АПЛ решили не переносить праздничный тур – Ливерпуль оказался в оппозиции

Если распоряжение власти вступит в действие, по меньшей мере, 18 (7-9 января) и 19 (14-16 января) туры состоятся с пустыми трибунами. Клубы понесут большие убытки. К примеру, дортмундская Боруссия за каждый матч без зрителей теряет 4 миллиона евро.