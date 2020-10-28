Со 2 ноября Бундеслига снова закроет доступ на стадионы для болельщиков, сообщает T-online.de.

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Федеральное правительство во главе с Ангелой Меркель усилило карантин из-за роста числа инфицированных COVID-19. В Германии снова закроют рестораны и другие учреждения отдыха, а также отменят массовые мероприятия. Матчи без зрителей станут печальной реальностью немецкого первенства минимум на месяц. Ранее власти разрешили заполнять арены на 20 %.

К слову, 6-й тур Бундеслиги стартует 30 октября. Как следствие, только матч Хоффенхайм – Унион в понедельник сыграют без зрителей.

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