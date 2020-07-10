Бундеслига определилась с датой начала нового сезона

Сезон Бундеслиги 2020/21 начнется достаточно близко к традиционным датам старта чемпионата.

Первый тур немецкой Бундеслиги сезона 2020/21 состоится с 18 по 21 сентября, сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза.

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Отмечается, что чемпионат уйдет на зимний перерыв после 13-го тура, который состоится с 18 по 21 декабря, и возобновится в первые выходные января. Последний тур Бундеслиги запланирован на 22 мая 2021 года. А вот первый раунд Кубка Германии пройдет с 11 по 14 сентября, финал же соревнования – 13 мая.

Напомним, сезон 2019/20 завершился тотальной доминацией Баварии – мюнхенцы добыли "серебряную салатницу" и Кубок Германии.

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