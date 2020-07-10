toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бундеслига определилась с датой начала нового сезона

21:16 - Читати українською
Бундеслига определилась с датой начала нового сезона
Игроки Баварии с чемпионским титулом / фото ФК Бавария

Сезон Бундеслиги 2020/21 начнется достаточно близко к традиционным датам старта чемпионата.

Первый тур немецкой Бундеслиги сезона 2020/21 состоится с 18 по 21 сентября, сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза.

Хоффенхайм наехал на Баварию из-за "похищения" двух талантов

Отмечается, что чемпионат уйдет на зимний перерыв после 13-го тура, который состоится с 18 по 21 декабря, и возобновится в первые выходные января. Последний тур Бундеслиги запланирован на 22 мая 2021 года. А вот первый раунд Кубка Германии пройдет с 11 по 14 сентября, финал же соревнования – 13 мая.

Напомним, сезон 2019/20 завершился тотальной доминацией Баварии – мюнхенцы добыли "серебряную салатницу" и Кубок Германии.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України
15:10
6806
Теги
Германия Бундеслига Кубок Германии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
мин
Реал Мадрид
23:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук