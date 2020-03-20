Бундеслига определила лучшего игрока февраля

Стало известно, кто из игроков торжествовал в чемпионате Германии в последний месяц зимы.

Бундесліга назвала лучшего футболиста чемпионата Германии по итогам февраля. Им стал английский полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо.

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В прошлом месяце 19-летний игрок забил три гола и отдал три результативные передачи в пяти матчах. А лучшим молодым игроком февраля был признан еще один представитель "шмелей" – норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

Напомним, 13 марта чемпионат Германии встал на паузу в связи с угрозой распространения коронавируса. К слову, Германия занимает третье место в Европе по скорости распространения заболевания. По состоянию на вечер 20 марта в стране инфицировано 19711 человек, зафиксировано 53 летальных случая, еще 180 человек полностью вылечились.

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