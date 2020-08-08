Бундеслига официально объявила дату начала нового сезона

Новый сезон немецкого чемпионата начнется 18 сентября, информирует официальный сайт соревнований.

Скандальный экс-форвард сборной Германии вернулся в Бундеслигу

По традиции, матч-открытие должен происходить с участием чемпионов прошлого сезона, то есть Бавария должна сыграть с Шальке. Но если мюнхенский клуб дойдет до финала ЛЧ (23 августа), то старт Баварии перенесут на 21 сентября. В такой ситуации, в первом матче сезона сойдутся две Боруссии – из Дортмунда и Менхенгладбаха.

К слову, Суперкубок-2020 между мюнхенцами и Боруссией состоится 30 сентября на Альянц Арене.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?