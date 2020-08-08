toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
МАУРИЦИО САРРИ ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ

Бундеслига официально объявила дату начала нового сезона

15:13 - Читати українською
Бундеслига официально объявила дату начала нового сезона
Вечное противостояние между Баварией и Боруссией / Getty Images

Немецкая Бундеслига вслед за другими топовыми чемпионатами представила календарь на сезон 2020/21.

Новый сезон немецкого чемпионата начнется 18 сентября, информирует официальный сайт соревнований.

Скандальный экс-форвард сборной Германии вернулся в Бундеслигу

По традиции, матч-открытие должен происходить с участием чемпионов прошлого сезона, то есть Бавария должна сыграть с Шальке. Но если мюнхенский клуб дойдет до финала ЛЧ (23 августа), то старт Баварии перенесут на 21 сентября. В такой ситуации, в первом матче сезона сойдутся две Боруссии – из Дортмунда и Менхенгладбаха.

К слову, Суперкубок-2020 между мюнхенцами и Боруссией состоится 30 сентября на Альянц Арене.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
"Чудовий хлопець, поки не зайде у паб": він поховав Динамо в ЛЧ, зависав у борделях і казино, водив за носа шпигуна
12:00
6152
Теги
Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
42
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?