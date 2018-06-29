Бундеслига объявила календарь на сезон 2018/19: стало известно, когда состоится дерби Коноплянки и Ярмоленко

Немецкий футбольный союз обнародовал календарь соревнований на следующий сезон Бундеслиги, в которой выступают украинцы Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко.

Анонсированы все матчи Бундеслиги сезона 2018/19, сообщает официальный сайт организации.

Стал известен календарь АПЛ 2018/19

Новый сезон в высшем немецком дивизионе стартует 24 августа. По традиции, новое первенство начнет команда, которая защищает титул. Мюнхенская Бавария примет Хоффенхайм на Альянц-Арене.

Der Klassiker – противостояние "ротен" с дортмундской Боруссией запланировано на 11-й и 28-й туры. А поединок, который больше всего заинтересует украинских болельщиков – Рурское дерби между дортмундцами и Шальке из Гельзенкирхена – состоится в 14-м туре (7-9 декабря). Напомним, что цвета "шмелей" из Дортмунда защищает Андрей Ярмоленко, а за "кобальтовых" играет Евгений Коноплянка.

Перечень матчей 1-го тура Бундеслиги сезона 2018/19 (24-26 августа):

Бавария – Хоффенхайм

Боруссия Д – РБ Лейпциг

Боруссия М – Байер

Герта – Нюрнберг

Вердер – Ганновер

Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт

Майнц – Штутгарт

Вольфсбург – Шальке

Фортуна – Аугсбург