Эрлинг Холанд одержал победу в голосовании за лучшего игрока Бундеслиги игрового года.

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"Для меня это честь получить такое признание. Это достижение не только для меня, но и для всей Боруссии Дортмунд. Мы выиграли эту награду вместе!" – написал норвежец в своих соцсетях. В текущем сезоне в активе снайпера "шмелей" 27 голов и 8 ассистов в 28 матчах.

Правда, в Германии удивлены, что не Роберт Левандовски получил звание наилучшего игрока. Форвард Баварии провел очень забивной сезон – в 29 матчах поляк отметился 41 мячом, получив "Золотую бутсу" и побив "вечный" рекорд Герда Мюллера.

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