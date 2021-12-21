Немецкие фанаты не смогут посетить стадионы в начале 2022 года из-за распространения нового штамма коронавируса.

Начиная с 28 декабря, доступ зрителей на спортивные соревнования в Германии запрещен. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает Kicker.

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Распространение омикрона – нового штамма COVID-19 – заставило политиков прибегнуть к таким мерам, которые приведут к значительным финансовым убыткам. В частности, каждый клуб элитного дивизиона из-за отсутствия фанатов будет терять в среднем два миллиона евро за каждый матч. Потери Баварии и Борусии Д будут еще больше.

Сначала рассматривали вариант допуска ограниченного количества болельщиков, но позже отказались. Кроме футбола, пострадали также хоккей, баскетбол и гандбол – матчи и в этих видах спорта будут проводиться без фанатов. Срок действия решения пока не указывается, но СМИ сомневаются, что до 9 февраля будут какие-либо изменения.

После первого круга Бундеслиги Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Боруссию Дортмунд на 9 очков.

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