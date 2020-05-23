Бундеслига, онлайн игрового дня: Дортмунд забивает фирменным трюком, элегантный гол Хаверца, дикий подарок Демирбая

Германия продолжает утолять голод болельщиков, которые соскучились по футболу высокого уровня. "Футбол 24" держит вас в курсе всех самых интересных событий 27-го тура Бундеслиги. Онлайн матчей, оперативное видео голов, комментарии и статистика – все это можно найти в нашем лайве непосредственно в этой новости.

Гладбах ответил Байеру быстрым голом во втором тайме! Зоммер в своем стиле вырезал пас из глубины на Тюрама. Маркус зацепился за мяч, открылся под пас Плеа и расстрелял ворота гостей. 1:1. А через минуту Тюрам имел еще один шанс, однако Градецки выиграл дуэль.

Юбилейный матч для Матса Хуммельса завершился досрочно. Вместо него вышел Джан. Пока неизвестно – травма, или же тренерский штаб решил поберечь центрбека на игру с Баварией. Без лидера обороны Боруссия допустила грубую ошибку – Штеффен вышел на свидание с голкипером, но пробил неточно.

Перерыв в Вольфсбурге. "Волки" очень прилично сдерживают Боруссию Д. Минимум моментов у Холанда и Ко, но свой шанс они все же нашли. Азар мог забить второй гол, но не попал в цель.

Боруссия М мало что создала до конца первого тайма, зато Байер прекрасно выглядит. И геометрия атак, и исполнение на уровне. Леверкузен чудом не удвоил преимущество – Хаверц с острого угла сотряс перекладину, а Демирбай не сумел забить в пустые ворота.

Несмотря на это, Керем стал лучшим игроком первой половины встречи: 3 удачных обыгрыша, 70% выигранных дуэлей, много попыток обострить. Они вдвоем с Хаверцем разрывают Гладбах.

10 последних матчей Кая:

Kai Havertz’s last 10 appearances in all comps:



️ vs. Union Berlin

️ vs. Porto

️ vs. Augsburg

️️️ vs. Porto

️ vs. RB Leipzig

vs. Union Berlin

️️ vs. Eintracht Frankfurt

️ vs. Rangers

️️ vs. Werder Bremen

️ vs. Borussia Monchengladbach



This kid... ??? pic.twitter.com/wzb5jx6ArX — Statman Dave (@StatmanDave) May 23, 2020

Только Мюллер и Санчо организовали больше ассистов в этом сезоне Бундеслиги, чем Торган Азар (12).

12 - Only Thomas Müller (16) and Jadon Sancho (15) have provided more assists in the Bundesliga this season than Thorgan Hazard (12). Schemer. pic.twitter.com/1WSX76Yzt2 — OptaJoe (@OptaJoe) May 23, 2020

Боруссия Д все же сумела прорвать солидную оборону Вольфсбурга, который выглядит значительно лучше Шальке. Однако Дортмунд снова разыграл свой коронный прием – Брандт и Азар перегрузили правый фланг, после чего пошел прострел в штрафную. Холанду пробить не позволили, но Геррейро замкнул пас на дальней штанге. Третий гол португальца за два матча!

Вердер жив! Бременцы открыли счет на поле Фрайбурга. Молниеносная контратака в несколько касаний с участием Фридля, Классена и Биттенкурта – последний послал мяч в сетку. Ради правды стоит отметить, что лучше выглядит именно Фрайбург.

Гладбах взял мяч под свой контроль и пытается отыграться. Байер организовано держит оборону с комбинированной схемой – Свен Бендер меняет роли центрбека и центрхава.

Хоффенхайм не может спокойно побеждать – "крестьяне" сразу растеряли преимущество над Падерборном. Бичакчич допустил ужасную ошибку, подарив мяч Србени. Тот четким ударом издали восстановил паритет.

Байер прогнозируемо завладел инициативой на поле Боруссии М. Классный проход в штрафную совершил Демирбай – хозяева спаслись. Впрочем, на 7-й минуте Леверкузен все же забил быстрый гол после реактивной атаки. Беллараби вывел Хаверца один на один с вратарем – "наследный принц немецкого футбола" отлично распорядился шансом. 0:1 в центральном матче тура!

Хоффенхайм уже успел забить Падерборну. Аутсайдер чемпионата в одной атаке допустил ряд грубых ошибок. Как следствие, Кадержабек прострелил с правого фланга, а Сков расстрелял ворота.

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Роскошная акция от фанов Гладбаха. На трибунах Боруссия-Парк разместили 13 тысяч манекенов. Среди них и игроки, и простые болельщики. Достаточно было послать свое фото и заплатить символическую сумму. Стадион не будет пустым!

Borussia Mönchengladbach fans made sure that their club will still have a crowd even when playing behind closed doors.#BMGB04 #BMG



pic.twitter.com/KLARdNgnAb — DW Sports (@dw_sports) May 23, 2020

Матс Хуммельс сегодня проводит 250-й матч за Дортмунд в Бундеслиге.

250 - @matshummels makes his 250th appearance for @BlackYellow in the #Bundesliga. Of all #BVB players with at least 15 BL games this season, #Hummels has the highest duel success rate (63%). Leader. #WOBBVB pic.twitter.com/UDjtSHMFTE — OptaFranz (@OptaFranz) May 23, 2020

Между тем важные новости от Боруссии. Михаэль Цорк сообщил, что контракт с Марио Гетце продлен не будет – стороны прекратят сотрудничество после завершения этого сезона.

Michael #Zorc bei @SkySportDE: "Wir werden die Zusammenarbeit mit @MarioGoetze im Sommer beenden. Es ist eine gemeinsame Entscheidung nach einem sauberen Gespräch. Mario ist ein richtig guter Junge." pic.twitter.com/SRruVrJZBS — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2020

Разогревала традиционно вторая Бундеслига:

Оснабрюк – Ганновер – 2:4

Зандхаузен – Ян Регенсбург – 0:0

Дармштадт – Санкт-Паулі – 4:0

Борис Тащи впервые с октября вышел в стартовом составе Санкт-Паули. Украинец был активным впереди, оттягивался за мячом в центр поля, однако в штрафной ему не хватало решительности и точности. Тащи упустил замечательный момент при счете 0:1, а на 60-й минуте его заменили. В последней трети матча Санкт-Паули посыпался, пропустив от Дармштадта еще 3 гола.

Сегодняшняя статистика Тащи:

А вот в составе Байера есть новое лицо – в центре обороны рядом с фантастическим Тапсобой сыграет экс-защитник Динамо Александар Драгович. Путь в основу ему открыла травма Йонатана Та. Все ресурсы дают схему 4-2-3-1, однако есть вероятность, что Леверкузен сыграет с тремя центрбеками. Также стоит отметить, что 17-летний Вирц после дебюта против Вердера этот раз остался в запасе.

Боруссия М также не меняет лайн-ап после уверенной виктории над Айнтрахтом.

Люсьен Фавр решил не мудрить и продублировал стартовый состав Боруссии Д из победного Рурского дерби. Против Вольфсбурга выходят те же 11 футболистов – Санчо опять начинает в запасе.

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27 тур Бундеслиги стартовал пятничным берлинским дерби – Герта разгромила Унион. "Старая Дама" забила 4 гола за тайм. Опять эффективным слева был Платтенхардт, продолжает феерить новичок Кунья, но главным героем стал 35-летний Ведад Ибишевич. В активе боснийца гол и два ассиста.

Бруно Лаббадиа превращается в мага – он стартовал во главе Герты с двух побед с общим счетом 7:0. Просто фантастика – ни одному тренеру "бело-голубых" такое не удавалось. После критики за поцелуи футболисты Герты вчера демонстративно с насмешкой праздновали голы без касаний друг к другу. А потом аплодировали пустым трибунам Олимпиаштадиона.

Продолжается тур 5 субботними матчами:

Боруссия Менхенгладбах – Байер: центральный матч тура – тренерская дуэль за Лигу чемпионов. Петер Бос не изменяет активному прессингу и тотальному владению мячом, а Марко Розе наоборот адаптируется и придумывает тактику под каждого соперника. Анонс поединка читайте здесь. Трансляция на "Футбол 1".

Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: соперник Шахтера проверит готовность Дортмунда к Der Klassiker. "Волки" – удобный соперник: за последние 6 матчей они не забили Боруссии ни одного гола, а перед тем дважды отхватили по 1:5. Трансляция на "Футбол 2".

Фрайбург – Вердер: команда Кристиана Штрайха продолжает приятно удивлять. Игра с мертвым Бременом позволит замахнуться на 6 место. Вердер, в свою очередь, обязательно должен цепляться за очки. Катастрофа близко – зона вылета, 5 баллов до спасительной 16 строчки, а пауза не помогла реанимировать команду. Трансляция на "Футбол 3".

Падерборн – Хоффенхайм: абсолютный аутсайдер сезона принимает нестабильных "крестьян", которые в предыдущем туре незаслуженно влетели Герте 0:3.

Бавария – Айнтрахт (19:30): мюнхенцы в ноябре получили позорный разгром от Франкфурта, поэтому заряжены на домашнюю месть. Во время коронавирусной паузы Бавария несколько растеряла взаимопонимание на поле, а теперь в экстренном порядке должна его возвращать. Трансляция на "Футбол 1".